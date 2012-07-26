У Маріуполі пастор розбещував неповнолітніх

У Маріуполі Донецької області заарештовано пастора «Церкви Ісуса Христа», якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратура підтримала подання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жовтневий районний суд Маріуполя виніс постанову про арешт підозрюваного.

У прокуратурі нагадали, що 61-річний раніше судимий житель Маріуполя здійснював розпусні дії стосовно неповнолітньої дівчинки. Чоловіка затримали, але через різке погіршення здоров`я він був доставлений зі слідчого ізолятора до кардіологічного відділення лікарні.

Стосовно підозрюваного порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.