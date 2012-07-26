На Вінниччині потонула 10-річна дівчинка

У Вінницькій області 10-річна дівчинка загинула на ставку.

Як повідомляє сайт МНС України, 25 липня о 08:20 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про те, що у селі Мякохід у ставку потонула 10-річна дівчинка.

Як з’ясувалося, дитина відпочивала разом з тіткою біля водойми. Граючись, вона послизнулася, впала з кладки у воду й захлинулася водою. Родичі загиблої вилучили тіло дитини з води та передали працівникам районного відділу міліції. За фактом загибелі ведеться слідство.

Спочатку 2012 року на Вінниччині через необережне поводження на воді загинула 51 особа, з них 8 дітей.