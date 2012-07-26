На Чернігівщині потонули 2-є чоловіків

У Чернігівській області за добу потонули 2 людини.

Як повідомляє сайт МНС України, 25 липня о 17:30 у ставку поблизу с. Калюжинці Срібнянського району та о 19:00 в р. Трубіж біля с. Ядути Борзнянського району були знайдені тіла 20-ти й 57-мирічного чоловіків. Обидва чоловіки потонули під час купання.

Обставини трагічних випадків з’ясовує слідство.

За даними МНС, з травня по сьогоднішній день лише на водоймах Чернігівщини потонули 52 людини.

У зв`язку з цим МНС закликає громадян дотримуватися правил безпечної поведінки на воді.