У Києві на переході водій збив 17-річного хлопця
14:43, 26 липня 2012Новини регіонів
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Черепно-мозкова травма
У Святошинському районі Києва на «зебрі» невстановлений водій збив 17-річного хлопця і втік з місця пригоди.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва, ДТП сталася 25 липня об 11.30 на площі Героїв Бреста біля станції метро «Святошин» на нерегульованому пішохідному переході.
Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, струсом головного мозку, переломом ключиці доставлено до дитячої лікарні «Охматдит».
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