У Києві на переході водій збив 17-річного хлопця

У Святошинському районі Києва на «зебрі» невстановлений водій збив 17-річного хлопця і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва, ДТП сталася 25 липня об 11.30 на площі Героїв Бреста біля станції метро «Святошин» на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалого із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, струсом головного мозку, переломом ключиці доставлено до дитячої лікарні «Охматдит».