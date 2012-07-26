Донеччина: в І півріччі - 3,5 тис. випадків кишкових інфекцій

У Донецькій області за 6 місяців 2012 року зареєстровано 3,5 тис. випадків захворювання населення на гострі кишкові інфекції та 300 випадків сальмонельозу.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, показники цих захворювань у нинішньому півріччі менший аналогічного періоду минулого року на 7% (по гострих кишкових інфекціях) і на 13% (по сальмонельозу).

Епідеміологи зазначили, що з травня місяця в області спостерігається «традиційне» сезонне зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції та на сальмонельоз.

При виявленні випадку гострої кишкової інфекції здійснюється госпіталізація хворого до інфекційного стаціонару та його лікування. В окремих випадках можлива організація стаціонару вдома. Лікарями-епідеміологами проводиться епідемічне розслідування щодо встановлення можливого джерела інфекції й чинника передачі з подальшим лабораторним контролем, протиепідемічними і санітарно-гігієнічними заходами. За місцем проживання, навчання або роботи хворого також організовуються протиепідемічні заходи: нагляд за контактними особами протягом 1 тижня, за необхідності - бактеріологічні дослідження харчових продуктів і обстеження осіб, які їх готували та їли. Після госпіталізації хворого роблять завершальну дезинфекцію, якщо ж він залишився вдома - поточну.

Лікарі нагадують, що заходи профілактики гострих кишкових інфекцій та сальмонельозу мають здійснюватися як на особистому рівні, так і на громадському й державному рівні.

У Донецькій області заходи щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та сальмонельозу проводяться згідно з документами МОЗ України, Державної санепідслужби, облдержадміністрації та обласної СЕС.