Сумщина: юнак отримав опіки при роботі з ацетоном

На Сумщині юнак через необережність отримав значні термічні опіки при роботі з ацетоном.

Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС України в Сумській області, 25 липня на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини міста Шостка надійшло повідомлення про те, що до хірургічного відділення Шосткінської районної лікарні потрапив 18-річний хлопець. Діагноз постраждалого - термічні опіки полум’ям І-ІІ ступеня.

Як з’ясувалося, потерпілий фарбував огорожу. Для цього розводив фарбу ацетоном і залишив ємкість з розчинником відкритою. Необережно кинутий сірник призвів до спалаху ацетону, вогонь перекинувся на тіло хлопця, внаслідок чого він отримав значні термічні опіки.