Сумщина: юнак отримав опіки при роботі з ацетоном
10:20, 27 липня 2012Новини регіонів
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Через необережність
На Сумщині юнак через необережність отримав значні термічні опіки при роботі з ацетоном.
Як повідомили УНІАН у Територіальному управлінні МНС України в Сумській області, 25 липня на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини міста Шостка надійшло повідомлення про те, що до хірургічного відділення Шосткінської районної лікарні потрапив 18-річний хлопець. Діагноз постраждалого - термічні опіки полум’ям І-ІІ ступеня.
Як з’ясувалося, потерпілий фарбував огорожу. Для цього розводив фарбу ацетоном і залишив ємкість з розчинником відкритою. Необережно кинутий сірник призвів до спалаху ацетону, вогонь перекинувся на тіло хлопця, внаслідок чого він отримав значні термічні опіки.
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