В горах Криму розбилася туристка з Донецької області

Дівчина з міста Кіровське Донецької області зірвалася зі скелі у районі ущелини Уч-Кош неподалік від Ялти, і розбилася на смерть.

Трагедія сталася 26 липня, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

"Під час прогулянки дівчина зірвалася зі скелі і при падінні одержала несумісні з життям травми", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники підняли тіло українки.

Співробітники міліції відвезли його до ялтинського моргу для з`ясування обставин події.

Інші подробиці не повідомляються.