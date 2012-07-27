Головного хірурга Хмельниччини відсторонили від операцій

Головному хірургу Хмельницької області Анатолію Суходолі заборонили оперувати у Хмельницькій обласній лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні учора перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко в ефірі обласного «33 каналу».

“Те, що він буде відсторонений зараз від будь-яких оперативних втручань в обласній і районній лікарнях, він оперувати не буде – це так”, - сказав віце-губернатор.

“Ми поступимо так, як потребує закон. За цим випадком розпочато розслідування і воно знаходиться на контролі в правоохоронних органів і особисто в голови облдержадміністрації”, - наголосив В.Гаврішко.

Як повідомлялося, причиною скандалу, в якому опинився відомий хірург А.Суходоля, стала загибель 26-річної мешканки райцентру Білогір’я (Хмельницька область). Молода вчителька померла після операції на печінці, яку проводив хірург області у власній приватній клініці.

Родичі жінки звинувачують у смерті лікарів, А.Суходоля - вину медиків відкидає.

Наразі справою займається міліція. Правоохоронці з’ясовуватимуть, хто винен у тому, що жінка померла, і вирішуватимуть, чи порушувати проти професора А.Суходолі кримінальну справу.

А.Суходоля – головний хірург Хмельницької області, завідувач кафедри післядипломної освіти Вінницького Національного медичного університету, доктор медичних наук, заслужений лікар України.