Черкащина: семеро осіб госпіталізовано з підозрою на сказ

В Уманському районі Черкаської області семеро осіб госпіталізовані до терапевтичного відділення районної лікарні через контакт з коровою, яка померла від сказу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Черкаській області, мешканці села Юрківка, серед яких 8-річна дитина, перебувають в лікарні для проведення обстеження та постійного нагляду.

За даними прес-служби, 22 липня в господарстві місцевого жителя Юрківки у 7-річної телиці виявлені ознаки захворювання на сказ. В ніч з 23 на 24 липня тварина загинула. 24 липня регіональною лабораторією ветеринарної медицини у тварини підтверджено захворювання на сказ.

Районними службами ветеринарної медицини та СЕС проведено профілактичні заходи з вакцинації домашньої худоби в господарстві, де померла худоба, та в сусідніх господарствах.