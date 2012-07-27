Херсонщина: ще 2 людей постраждали від укусів павуків

Ще двоє жителів Херсонської області постраждали від укусів отруйних павуків, повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Херсонській області.

Зокрема, 25 липня о 7.25 у Новотроїцьку районну лікарню був доставлений 26-річний місцевий житель з діагнозом "укус невідомої комахи" (найімовірніше павук). Чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні у тяжкому стані.

Того ж дня о 8.15 в реанімаційне відділення Голопристанської районної лікарні була доставлена 70-річна жителька Херсона. Павук укусив пенсіонерку під час роботи на присадибній ділянці на дачі кооперативу «Аметист». На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні, стан середньої тяжкості (місцева реакція).

За даними облуправління МНС з початку року це вже 20-й випадок нападу отруйних комах (здебільшого павуків каракуртів) на людей у регіоні. У 2011 році таких випадків було 32.