Міліція звільнила співробітника, підозрюваного у побитті студента

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області звільнило Олександра Фартушного, який підозрюється у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості студентові, хуліганстві і перевищенні службових повноважень.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС області, управління задовольнило рапорт О.Фартушного на звільнення, який мотивував своє рішення тим, що бажає брати участь у всіх процесах, що проводяться у справі, тільки як громадянин України.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Центрального району Миколаєва порушила кримінальну справу, а потім ще дві кримінальні справи щодо співробітника Корабельного райвідділу міліції міста О.Фартушного, підозрюваного у побитті студента в ніч на 15 липня в Миколаєві.

Три кримінальних справи об`єднані в одне провадження.

Зокрема, 24 липня в рамках кримінальної справи за фактом завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості студентові було порушено ще дві кримінальні справи щодо О.Фартушного за ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство) і ч.2 ст. 365 (перевищення службових повноважень).

Раніше в соціальних мережах з`явилося повідомлення про те, що нібито п`яний співробітник Корабельного РВВС м. Миколаєва по-звірячому побив студента Миколаївського університету кораблебудування Сергія К. Також було розміщено фото потерпілого.

Міліція визнала, що до бійки, в якій постраждав студент Сергій К. у Миколаєві, причетний співробітник міліції.