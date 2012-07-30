У Дніпрі у Києві перекинувся катер з 15 пасажирами

У Дніпровському районі Києва через перевантаження перекинувся приватний катер, на борту якого перебували, імовірно, 15 осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, надзвичайна подія сталася о 18:45.

«П`ятнадцять людей, які перебували на борту, уплав дісталися берега. Сам катер рятувальники тросами підтягли до берега», - зазначили в МНС.

«Він (катер - УНІАН) знаходиться в напівзатопленому стані і наразі співробітники МНС перевіряють, чи не залишилося там людей. На даний момент інформації про потерпілих немає», - повідомили в прес-службі.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи Міністерства внутрішніх справ і прокуратури, а також рятувальна бригада МНС.