Черкащина: орендатор ставка забив до смерті рибалку

В Черкаській області у місті Ватутіне орендатор ставка з помічниками забив до смерті рибалку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до чергової частини Звенигородського райвідділу міліції звернувся лікар однієї із лікарень Ватутіне і повідомив, що в хірургічне відділення доставлено чоловіка в край тяжкому стані з численними тілесними ушкодженнями. Незважаючи на спроби лікарів врятувати йому життя, від отриманих травм пацієнт помер.

Як встановили правоохоронці, потерпілими були ще троє чоловіків, які також звернулися за допомогою до лікарів. Під час розмови з ними оперативники дізналися, що чоловіки приїхали до міста Ватутіне до свого приятеля. Друзі вирішили порибалити на ставку неподалік. Однак охоронці водойми, яку орендував один із підприємців міста Черкаси, затримали рибалок, відвели їх до службового приміщення та викликали свого керівника. Останній прийшов не сам, а з помічниками, які почали бити хлопців. Від нанесених травм один із рибалок втратив свідомість та впав. Скориставшись тим, що кривдники відволіклись на їхнього товариша, трьом чоловікам вдалося втекти. Четвертий з рибалок так і залишився лежати в сторожці.

Через кілька годин 51-річного чоловіка, який керував розправою над рибалками, та його спільників було затримано, повідомили в міліції.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень слідчим відділом Звенигородського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження) ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Слідство триває.