У Криму 5 киян отруїлися грибами

09:04, 30 липня 2012
Новини регіонів
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У ренімації 

У Криму п`ятеро жителів Києва 23-25 років потрапили до лікарні, отруївшись грибами.

Інцидент стався 28 липня в селі Генеральське в районі Алушти, повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Постраждалих доставлено в реанімаційного відділення лікарні Алушти. Лікарі оцінюють стан киян як середнього ступеня тяжкості.

Інші подробиці пригоди не повідомляються.

 

 

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