Херсонщина: під час гасіння лісової пожежі постраждали 5 осіб

У Херсонській області під час гасіння лісової пожежі постраждали 5 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

За даними МНС, лісова пожежа на площі близько 100 га (з них 33 га - верхового) виникла вчора, 29 липня, о 12.30 поблизу с. Таврійське Голопристанського району на території Гладківського лісництва ДП «Голопристанське ЛМГ».

«Під час гасіння пожежі постраждало 5 осіб, з них 2 співробітника МНС, які з вогню врятували 3 працівників лісгоспу. Постраждалих з опіками різних ступенів важкості госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 год. 30 липня пожежу локалізовано, проводиться патрулювання лісового масиву.

До робіт залучено 259 чоловік особового складу, 76 одиниць пожежної та спеціальної техніки, гелікоптер МІ-2 Херсонського обласного ЛМГ та гелікоптер МІ-8 МНС.

Ще одна лісова пожежа в Херсонській область сталася поблизу с. Великі Копані Цюрупинського району.

Там учора о 13.10 на території Виноградівського лісництва ДП «В.Копанівське ЛМГ» горіло близько 20 га лісу.

О 20.30 цю пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.