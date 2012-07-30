У Горлівці двоє неповнолітніх до смерті побили чоловіка

У Горловці Донецької області двоє неповнолітніх з хуліганських намірів до смерті побили чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до центрально-міського райвідділу міліції Горлівки надійшов сигнал про те, що на перетині вул. Веденіна і вул. Жовтневої з переломом черепа виявлено труп 50-річного чоловіка.

Вжитими заходами працівники кримінального розшуку затримали двох 17-річних учнів ПТУ, які з хуліганських намірів руками, ногами і шматком шиферу побили потерпілого, заподіявши йому тілесні ушкодження, від яких він і помер на місці.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу для затриманих.