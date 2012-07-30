Херсонщина: через «замінування» евакуйовували 800 пасажирів потяга

Міліція затримала 28-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння зробив неправдиве повідомлення про замінування пасажирського потягу «Херсон-Харків».

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 28.07 о 22.00 на одній із станцій Одеської залізниці (Херсонська область) до чергової по станції звернувся невідомий, який повідомив, що в одному з вагонів пасажирського потяга закладено вибухівку.

На час проведення обстеження із вказаного потяга було евакуйовано 800 пасажирів та обслуговуючого персоналу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Затримка руху згаданого потяга склала 4,5 години.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано 28-річного жителя селища Березнегуватського району Миколаївської області, без постійного місця роботи, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, зробив неправдиве повідомлення.