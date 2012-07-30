Столичним чорнобильцям надають санаторно-курортні путівки

У Головному управлінні праці та соціального захисту населення КМДА інформують, що кияни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть отримати безкоштовні санаторно-курортні путівки.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі КМДА, для їх отримання киянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, необхідно звернутися до районних управлінь праці та соціального захисту населення. Дізнатися про перелік необхідних документів для оздоровлення можна за телефонами: 497-57-15 та 408-01-61.

У КМДА зазначають, що «відпочити та покращити стан здоров’я пропонують у кращих закладах оздоровлення відповідно до профілю».

Так, дорослим особам з інвалідністю та хворобами кістково-м’язової системи і органів дихання рекомендуватимуть санаторії «Лісова пісня» та «Озерний» у Волинській і Луганській областях. Для киян, що мають хвороби кістково-м’язової системи, але не мають інвалідності, найкраще підійде санаторій «Роща» у Харківській області. Особи з інвалідністю та захворюваннями органів травлення матимуть можливість оздоровитися у санаторіях «Мошногір’я» та «Перлина» Черкаської і Луганської областей. Відпочити і полікуватися у санаторії «Токарі» Сумської області зможуть чорнобильці з хворобами нервової та сечостатевої системи, які не мають інвалідності. Киянам різного віку, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають захворювання органів травлення, нервової, ендокринної систем та кровообігу, рекомендуватимуть клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» Харківської області.

У наявності також оздоровчі путівки для дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Юних киян з хворобами органів дихання прийматиме санаторій «Ялинка» Харківської області, а на дітей, що мають захворювання органів травлення, чекають у «Подільському Артеку» Вінницької області.

Крім того, у Київській міській курортній бальнеологічній лікарні зможуть оздоровитися чорнобильці із захворюваннями нервової системи та опорно-рухового апарату.