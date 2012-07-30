У Криму легковик врізався у дерево: двоє людей загинули

У Криму дві жінки загинули, двоє чоловіків одержали травми у результаті наїзду легкового автомобіля на дерево.

Аварія в Ленінському районі півострова сталася пізно увечері 28 липня, повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Водій і пасажири були в стані алкогольного сп`яніння.

За кермом ВАЗа була жінка. Вона не впоралася з управлінням, легковик вилетів у кювет і врізався у дерево.

Загинули 29-річна водій машини і 25-річна пасажирка.

З травмами до лікарні потрапили 38-річний і 27-річний чоловіки - пасажири автомобіля.