Тернопільщина: 6-річну дитину укусила змія
12:22, 30 липня 2012Новини регіонів
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Госпіталізовано до реанімації
На Тернопільщині змія вкусила 6-річну дитину.
Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався на горі поблизу міста Бережани. Хлопець разом із старшими пішов збирати гриби, у високій траві випадково став на змію, яка і вкусила його за ногу.
Дитину доставлено в реанімаційне відділення Бережанської районної лікарні. Стан потерпілого задовільний.
Як повідомляв УНІАН, 23 липня змія вкусила 29-річного чоловіка поблизу села Рекшин Бережанського району. Укус у руку потерпілий отримав у лісі під час збирання грибів.
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