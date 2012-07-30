Тернопільщина: 6-річну дитину укусила змія

На Тернопільщині змія вкусила 6-річну дитину.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався на горі поблизу міста Бережани. Хлопець разом із старшими пішов збирати гриби, у високій траві випадково став на змію, яка і вкусила його за ногу.

Дитину доставлено в реанімаційне відділення Бережанської районної лікарні. Стан потерпілого задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня змія вкусила 29-річного чоловіка поблизу села Рекшин Бережанського району. Укус у руку потерпілий отримав у лісі під час збирання грибів.