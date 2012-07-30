Тернопільщина: від удару блискавки постраждали двоє осіб

На Тернопільщині внаслідок удару блискавки постраждали двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався у селі Товсте Заліщицького району.

Під час негоди 29-річний житель Тернополя та 12-річний житель Товстого сховалися під деревом, куди саме і вдарила блискавка. Жителя Тернополя одразу було доставлено в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, малолітнього – у реанімацію дитячої обласної лікарні. Хлопець перебуває у важкому стані, він так і не приходив до тями.

Чоловік, прийшовши до свідомості, поскаржився лікарям на втрату пам’яті, він не може згадати, що саме з ним трапилось.