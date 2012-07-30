Прокуратура Києва з’ясовує причини перекидання катера

Прокуратура Києва проводить перевірку за фактом перекидання катера навпроти пляжу «Веселка» в Русанівській протоці, на борту якого знаходилися люди.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

До перевірки залучено спеціалістів Київського міжрегіонального відділу державної інспекції України з безпеки на морському транспорті та річковому транспорті, які встановлюватимуть причину перекидання катера.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері в Дніпровському районі Києва перекинувся приватний катер з людьми.

За попередніми даними МНС, катер перекинувся внаслідок перевантаження. 10 людей, що знаходились на ньому, випливли на берег самостійно, 5 - підібрали на човен рятувальники. Плавзасіб підтягнули до берега, де він перебуває в напівзатопленому стані.