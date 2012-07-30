Херсонщина: каракурт вкусив працівника колонії

У Херсонській області каракурт вкусив працівника місцевої виправної колонії.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, випадок стався 27 липня в селі Дар’ївка Білозерського району, де розташована виправно-трудова колонія №105.

О 1.00 до медсанчастини надійшов працівник пенітенціарної установи, якого під час чергування вкусив каракурт. Постраждалий перебуває в стані середньої тяжкості.

Також у повідомленні зазначається, що цього ж дня ще один житель області постраждав від укусу отруйного павука. У Новотроїцькому районі о 4.00 під час сну 41-річна місцева жителька відчула біль в області правої руки. По допомогу жінка звернулася до районної лікарні вже о 10.00 і була госпіталізована до терапевтичного відділення в стан середньої тяжкості.

За даними облуправління МНС з початку цього року в регіоні від укусів отруйних комах (здебільшого – павуків каракуртів) постраждали 22 особи, з яких троє дітей. У 2011 році постраждалих було 32.