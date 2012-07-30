Біля Ялти - велика пожежа, горить ліс

У лісі недалеко від Ялти, в районі гори Лопата, виникла велика пожежа.

З вогнем борються близько 300 співробітників МНС і лісників, рятувальне відомство направляє на місце пожежі вертоліт Мі-8 і літак Ан-32П, повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника кримського управління МНС Володимир Іванов. Горить близько одного гектара лісу на межі Ялтинського і Кримського заповідників. "У Криму сильний вітер поривами до 20 метрів на секунду, він може сприяти поширенню вогню", - сказав по телефону співрозмовник агентства. У зв`язку з цим МНС залучає до гасіння вертоліт і літак, які зможуть скидати воду з повітря.

Пожежа сталася практично в тій самій місцевості, де наприкінці червня згоріло 8 гектарів лісу. Тоді займання гасили кілька днів, було задіяно близько 800 людей і 80 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти і 2 літаки МНС.