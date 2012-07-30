В опіковому центрі Донецька рятують потерпілих під час лісової пожежі

Чотирьох постраждалих під час гасіння лісової пожежі в Херсонській області літаком МНС доставлено до опікового центру Інституту реконструктивної та невідкладної хірургії НАМН України Донецька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Як нагадали в прес-службі, вчора о 18.35 у Гладківському та Збур’ївському лісництві внаслідок лісової пожежі постраждало 5 осіб (2 - працівники МНС Голопристанського району; 3 – працівники лісового господарства).

Усіх постраждалих було госпіталізовано до Голопристанської ЦРЛ. Після надання екстреної допомоги до 24.00 їх доставлено до реанімаційного відділення Херсонської обласної лікарні та проконсультовано головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «комбустіологія» Г.Козинцем.

Стан 3-х постраждалих оцінюється як тяжкий (1 - працівник МНС; 2 - працівники лісового господарства); 2-х – середньої тяжкості (1 - працівник МНС; 1- працівник лісового господарства).

На даний час за дорученням Президента України та прем’єр-міністра в супроводі бригади лікарів 4 постраждалих транспортовано літаком МНС до опікового центру в Донецьк. Один постраждалий продовжує лікування у комбустіологічному відділенні Херсонської обласної клінічної лікарні.