Буревій наробив біди у центрі Ужгорода

У Закарпатській області буревій цієї ночі зніс покрівлю найстарішого універмагу в центрі Ужгорода, повалив понад 20 дерев, зруйнував опори електропередач.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в територіальному управлінні МНС у Закарпатській області.

Зокрема, за даними управління, близько 2-ї години ночі на території Закарпатської області пройшли сильні дощі, що супроводжувалися грозами, місцями шквалами. Внаслідок цього без електропостачання залишилось 37 населених пунктів.

З них досі без електропостачання 27 повністю, 10 – частково. Найбільше постраждали Ужгородський та Мукачівський райони Закарпаття. Зачепив буревій, але несуттєво, Берегівський, Хустський та Тячівський райони.

Наразі, за даними МНС, на місцях працюють аварійні бригади обленерго.

Крім того, внаслідок негоди були повалені понад десять дерев на подвір’ях приватних домоволодінь та на проїжджі частини в населених пунктах. Ще більше десятка повалені в обласному центрі Закарпаття.

Загалом, за даними закарпатських ЗМІ, станом на 16.00 в Ужгороді нарахували вже більше 40 повалених дерев.

Крім того, на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді вітер зірвав покрівлю на одному з найстаріших магазинів - універмазі «Україна».

Наразі силами підрозділів МНС проводяться першочергові роботи з розчищення територій від повалених дерев та зрізання аварійних.

Ситуація знаходиться на постійному контролі Територіального управління МНС у Закарпатській області.