У Миколаєві згоріло 20 гектарів лісосмуги
16:54, 30 липня 2012Новини регіонів
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Вогонь поширився блискавично
У Корабельному районі Миколаєва вчора згоріло 20 гектарів лісосмуги і сухої трави.
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Миколаївській області, пожежа почалася о 10.15.
Через високу температуру повітря вогонь поширився практично блискавично.
Спільними зусиллями рятувальників, комунальників і військовослужбовців о 20.30 пожежу було ліквідовано.
Встановлено, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем.
З початку року в Миколаївській області зареєстровано 563 пожежі на відкритих територіях.
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