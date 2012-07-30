У Миколаєві згоріло 20 гектарів лісосмуги

У Корабельному районі Миколаєва вчора згоріло 20 гектарів лісосмуги і сухої трави.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Миколаївській області, пожежа почалася о 10.15.

Через високу температуру повітря вогонь поширився практично блискавично.

Спільними зусиллями рятувальників, комунальників і військовослужбовців о 20.30 пожежу було ліквідовано.

Встановлено, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем.

З початку року в Миколаївській області зареєстровано 563 пожежі на відкритих територіях.