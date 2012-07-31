Хлопець вистрибнув з 15-го поверху і залишився живий

У Дніпропетровську в ніч на 30 липня з балкону 15-го поверху будинку вистрибнув 17-річний підліток і залишився живий.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

З’ясувалося, що у хлопця напередодні був конфлікт з батьками, котрі не відпускали його о 2-й годині ночі погуляти. Розлютившись, підліток вирішив покінчити життя самогубством і вистрибнути з вікна. Врятувало життя хлопцю дерево, за яке він зачепився при падінні. Підліток відбувся травмою ноги та переляком.

Після надання першої невідкладної допомоги постраждалий хлопець був доставлений до лікарні, де йому була зроблена операція на нозі, зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні.