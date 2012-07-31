Поблизу Ялти горить вже 4,5 гектари лісу

Площа пожежі у Ялтинському заповіднику збільшилася до 4,5 гектарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

Гасіння пожежі ускладнюється важкодоступною, гірською, скелистою місцевістю (схил 60-70 градусів) та поривами вітру.

До гасіння пожежі залучено підрозділи МНС, Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, внутрішні війська та підрозділ Міноборони, всього 478 осіб та 48 одиниць техніки, у тому числі літак Ан-32П та гелікоптер Мі-8 МНС з водозливними пристроями.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в Ялтинському заповіднику виникла близько 11-ї години 30 липня. Горіло близько 0,5 га лісу. На середину дня площа займання збільшилася до 2 га через сильний вітер. Клуби диму видно в центрі Ялти.

Пожежа сталася практично в тій самій місцевості, де наприкінці червня згоріло 8 гектарів лісу. Тоді займання гасили кілька днів, було залучено близько 800 осіб і 80 одиниць техніки, зокрема 2 вертольоти і 2 літаки МНС.