Затримано партію тестів для визначення рівня цукру у крові

Митники виявили незаконне переміщення 920 комплектів тестів для визначення рівня цукру у крові Clever Check.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, універсальні тест-полоски, які використовують хворі на цукровий діабет, без будь-яких ознак приховування переміщував через митний пост «Болград» громадянин Молдови на своєму автомобілі Mercedes.

Прямуючи до Москви, він не задекларував ні усно, ні письмово наявну у нього продукцію для самоконтролю при цукровому діабеті виробництва Тайвань.

Відносно громадянина Молдови складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України. Тести для визначення рівня цукру у крові вилучено, а також у якості забезпечення сплати штрафу затримано автомобіль Mercedes.

Наразі вартість продукції визначається. Ціна однієї упаковки Clever Check у Російській Федерації, куди її намагався перемістити громадянин, становить близько 12 євро, тобто загальна ціна товару може перевищувати 100 тис. грн., зазначили у митній службі.