Київ: чому упав ліфт у медзакладі?

Прокуратура Шевченківського району столиці організувала перевірку за фактом падіння ліфта в Київському міському клінічному ендокринологічному центрі на вул. Пушкінській, 22, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Прокуратурою району дано доручення Територіальному управлінню Держгірпромнагляду по Києву та Київській області й Головному управлінню Держтехногенбезпеки м. Києва провести перевірку та з’ясувати причини падіння ліфту.

За результатами перевірки та на підставі висновків контролюючих органів прокуратурою району буде прийнято рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, близько 7-ї години ранку в одному з приміщень Київського міського центру ендокринології та обміну речовин впав ліфт у шахту, внаслідок чого виникло загоряння.

Під час гасіння пожежі рятувальники звільнили з ліфта 51-річну жінку, яка отримала травми внаслідок падіння з третього поверху.