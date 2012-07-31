5-річний хлопчик загинув, намагаючись повторити цирковий трюк

В одному з сіл Чечельницького району Вінницької області помер 5-річний хлопчик, який спробував удома повторити номер циркового артиста з вогнем.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, передодні трагедії до села, де мешкає дитина, приїжджав цирк. Хлопчик разом зі своїм братом-близнюком відвідали виставу, яка настільки вразила хлопців, що коли наступного дня батьки пішли на роботу, діти вирішили повторити трюк з вогнем, який їм сподобався найбільше. У сараї брати взяли банку з бензином, яким батьки заправляли мотокосарку, один з них набрав у рота небезпечну легкозаймисту рідину та почав нею плюватися, інший – підпалював рідину. Внаслідок чого одяг на одному з хлопчиків загорівся. Діти не змогли самотужки загасити вогонь, і брат потерпілого покликав на допомогу сусідку. Жінка негайно викликала «швидку допомогу». Хлопчик був госпіталізований до Чечельницької районної лікарні у тяжкому стані з опіками третього ступеню. Отримані опіки виявилися несумісними з життям. Через чотири доби, 30 липня, дитина у лікарні померла.