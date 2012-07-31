В центрі Одеси на громадянина Канади впало дерево

На Привокзальній площі Одеси впало дерево і травмувало 67-річного громадянина Канади.

Як повідомили УНІАН у відділі роботи із ЗМІ та громадськістю управління МНС в Одеській, інцидент стався 30 липня близько 15.00. До служби «101» міста Одеса надійшло повідомлення від перехожих про те, що на Привокзальній площі на трамвайній зупинці внаслідок падіння дерева постраждав 67-річний громадян.

За даними МНС, чоловік отримав черепно-мозкову травму та був госпіталізований в першу міську клінічну лікарню в задовільному стані.

Гілки дерева частково впали на газетний кіоск, в якому була продавець. Для проведення робіт з розчищення трамвайної зупинки та газетного кіоску від гілок залучався пожежно-рятувальний підрозділ МНС.