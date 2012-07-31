Луганськ: троє працівників отруїлися каналізаційними газами

У Луганську загинуло троє працівників ТОВ «Луганськвода» внаслідок отруєння каналізаційними газами.

Як повідомила УНІАН начальник відділу по зв`язках із ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області Анастасія Шуркаєва, груповий нещасний випадок стався сьогодні, 31 липня, о 10.15 у Жовтневому районі Луганська.

«За попередніми даними, при виконанні регламентних робіт з вивантаження сирого осаду на муловій станції Вергунських очисних споруд машиніст насосної станції спустився в заглиблене приміщення машзалу і, грубо порушивши інструкції з охорони праці, самовільно розкрив пристрій для проведення ревізії», - зазначила А.Шуркаєва.

За її інформацією, в результаті виділення каналізаційних газів працівник відчув різке погіршення стану здоров`я і покликав на допомогу. Два оператори очисних споруд, що знаходилися поблизу, спустилися в машзал для надання допомоги і теж отруїлися газами. Смерть працівників настала на місці події.

Територіальне управління Держгірпромнагляду в Луганській області створило комісію з розслідування причин і обставин групового нещасного випадку. Крім того, фахівцями Держгірпромнагляду заборонені роботи на пристроях для проведення ревізій в усіх підрозділах ТОВ «Луганськвода».