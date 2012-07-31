У Львові викрили канал постачання в Україну наркотиків

Працівниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області перекрито канал надходження наркотичних речовин на територію України з Голландії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, нещодавно у Львові було затримано 44-річного місцевого жителя під час збуту 1 кг гашишу та 400 таблеток «екстезі», ринкова вартість яких становить близько 200 тис. гривень.

Встановлено, що наркотики львів’янин отримував від свого знайомого з Голландії, який переправляв їх поштовим переказом.

За словами затриманого, наркотичні речовини він планував переправити для реалізації до Дніпропетровська.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ГУБОЗ відзначають, що цього року на Львівщині працівниками управління було перекрито також 2 міжнародних канали контрабандного постачання героїну з Польщі.