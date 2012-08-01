Пожежу в Ялтинському заповіднику локалізовано.

Як повідомляє прес-служба МНС України, загорання лісової підстилки виникло 30 липня поблизу м. Ялта (с. Советське) на території Гурзуфського лісництва в районі гори Лопата, у важкодоступній гірській скелистій місцевості окремими осередками, на площі близько 10 га.

До гасіння пожежі залучено 776 осіб та 69 од. техніки, у тому числі від МНС - 445 чол., 32 од. техніки, 1 пожежний літак Ан-32П та 3 вертольоти Мі-8 з водозливними пристроями, від МВС – 100 чол. та 4 од. техніки, Міноборони – 100 чол. та 2 од. техніки, Лісгоспу АР Крим – 105 чол. та 11 од. техніки, комунальних служб м. Ялти – 26 чол. та 16 од. техніки.

З початку гасіння пожежі автотранспортом доставлено 1 тис. 420 куб. м води, прокладено 4 км рукавних ліній. Авіацією МНС зроблено 80 скидів води (244 т), з них вертольотами 72 скиди води (180 т), літаком 8 скидів (64 т).

Гасіння пожежі триває. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС в АР Крим.