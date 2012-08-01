3-річну дівчинку викрали через судимість батька?

У Краснодонському районі Луганської області міліція порушила кримінальну справу за фактом викрадання трирічної дівчинки.

Про це УНІАН повідомила керівник по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, у разі зникнення або викрадення неповнолітнього порушується справа згідно з ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (вбивство).

«Такі норми законодавства стосовно зниклих дітей», - уточнила Т.Погукай. Також вона зазначила, що вже відомі обставини, при яких дівчинка була вкрадена. Як з`ясували правоохоронці, сім`я дівчинки має низькі статки, а її батько раніше був судимий. Учора ввечері, коли сталося викрадення, вона гралася із сусідським 6-річним хлопчиком. Він став єдиним свідком події.

За словами хлопчика, до них під`їдав мотоцикл з «коляскою», в якому були жінка і чоловік, а також дівчинка-підліток.

«Жінка спочатку хотіла схопити хлопчика, але той ухилився, і вона схопила трирічну Настю, кинула її в коляску, де сиділа дівчинка-підліток, і вони поїхали», - сказала Т.Погукай. За її словами, досі викрадачі на зв`язок з батьками чи міліцією не виходили і вимог не висували. У міліції також не виключають, що викрадення може бути пов`язане з кримінальним минулим батька дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Семейкіне Краснодонського району Луганської області ввечері 30 липня невідомі викрали 3-річну дівчинку Анастасію Кабакову і відвезли на мотоциклі в невідомому напрямку.