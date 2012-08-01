Саша Попова згадала, що першою її вдарила жінка

Через 10 днів миколаївські медики планують виписати 19-річну Сашу Попову, яка була жорстоко побита в березні місцевим жителем і пролежала в комі майже два місяці. Про це повідомляє "Сегодня".

«Лікарі нам сказали, що Саші потрібен час, щоб відпочити від процедур. 10 серпня або трохи пізніше поїдемо додому, - розповіла виданню мама Саші Алла Гудзь. - Зараз вільного часу практично немає - Саша ходить з допомогою ходунків, плаває, возимо її на електромасаж.

Кожен день дочка згадує все більше своїх друзів, все частіше проявляє емоції - посміхається, сердиться. А нещодавно сказала, що її кривдників було троє. Саша додала, що перший удар отримала не від чоловіка, а від жінки з чорним волоссям. А після удару хлопця відключилася. Не знаю, чи це так ».

Як відомо, за даними слідства, в момент побиття Саші поруч з її 22-річним кривдником знаходилася його цивільна дружина.

