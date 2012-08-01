На Дніпропетровщині моляться, щоб пішов дощ

З 29 липня у кафедральних соборах, храмах і монастирях Дніпропетровської єпархії православні віруючі моляться про те, щоб пішов дощ і перервав посуху, від якої сильно страждає регіон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП).

«З благословення митрополита Дніпропетровського та Павлоградського Іринея після завершення Божественної літургії відбуваються спеціальні молебні про припинення тривалої посухи та дарування дощу», - наголошується у повідомленні єпархії.

На Дніпропетровщині у червні-липні практично не було сильних дощів.

У квітні було п.р. встановлено абсолютний максимум температури повітря за час спостереження – 31,8° за норми 9,4°С. Через несприятливі погодні умови в регіоні зібрано 807 тис. тонн ранніх зернових, що майже втричі менше, ніж минулого року.