Одещина: 15 афганців викрали з метою отримання викупу

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю Одеської області звільнили 15 іноземців, яких викрали з метою отримання викупу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, днями до Одеського УБОЗу звернувся громадянин Афганістану з проханням розшукати його знайомих, які три дні тому поїхали до Києва. З того часу з ними втрачено будь-який зв’язок та не відоме їх місцезнаходження.

В ході перевірки зазначеної інформації працівники спецпідрозділу встановили, що 15 громадян Афганістану були викрадені групою осіб та незаконно утримуються як заручники. За їхнє звільнення зловмисники вимагали від родичів 10 тис. доларів США. Після підтвердження усіх фактів протиправної діяльності оперативники розробили чіткий план звільнення заручників та затримання злочинців.

До складу злочинної групи входили четверо чоловіків середнього віку, двоє з яких були раніше засуджені за вчинення розбою, зберігання наркотиків та зґвалтування. Попередньо домовившись, спільники обманним шляхом викрали з одеського автовокзалу 6-х чоловіків, 3-х жінок та 6-х малолітніх дітей. Їх перевезли до одного з населених пунктів у Миколаївській області, де незаконно утримували у заздалегідь орендованому будинку.

Працівники УБОЗ звільнили заручників і затримали злочинців.

Стосовно учасників угрупування слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України, їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.