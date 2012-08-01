На Закарпатті гості на весіллі отруїлися тістечками

У Закарпатській області зафіксоване масове харчове отруєння серед жителів Хустського району, які вживали тістечка з весілля. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі управління охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, перша інформація про отруєння з’явилася в суботу 28 липня, коли в інфекційне відділення Хустської лікарні потрапило 7 хворих з ознаками, характерними для харчового отруєння.

У всіх пацієнтів лікарі Хустської ЦРЛ діагностували ентероколіт, повідомили в прес-центрі.

Лікарями й було встановлено, що всі хворі пов’язують погіршення стану здоров’я із вживанням тістечок, принесених ними додому з весілля, яке проходило ще 26 липня в с. Березово Хустського району.

За попередніми висновками лікарів, уточнюють в прес-центрі УОЗ Закарпатської ОДА, обставинами, які сприяли забрудненню цих харчових продуктів, могло бути недотримання правил особистої гігієни та зберігання продуктів при високих зовнішніх температурах в домашніх умовах.

У прес-центрі додали, що після зафіксованого випадку бригадою фахівців територіального санепідзакладу було проведено комплекс гігієнічних, дезінфекційних та протиепідемічних заходів. Також медичними працівниками дільниці були оглянуті всі присутні на весіллі. За підсумками огляду з ознаками кишкового розладу госпіталізовано 10 осіб.

Загалом наразі, уточнюють у прес-центрі Закарпатського управління охорони здоров’я, в стаціонарі перебувають 17 хворих, з яких 10 дітей та 7 дорослих. Постраждалі – жителі міста Хуста та сіл Березово й Кошелево Хустського району Закарпаття.