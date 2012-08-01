Знайшли викрадену дівчинку - жива і здорова

У Луганській області міліція знайшла живою і здоровою трирічну дівчинку, яку 30 липня викрали невідомі.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай, дівчинку знайшли в селищі Краснодон.

За її словами, це селище розташоване неподалік від селища Семейкіно, де проживала дівчинка.

«Міліція її знайшла вчора близько 23.00 в будинку у викрадачів. Чоловік і жінка, які її викрали, – це сім`я. Чоловікові 48 років, жінці 43 роки. Мотиви викрадення дитини зараз з`ясовують слідчі», - сказала Т.Погукай.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Семейкіно Краснодонського району Луганської області ввечері 30 липня невідомі викрали 3-річну дівчинку Анастасію Кабакову і відвезли на мотоциклі у невідомому напрямі.

Як з`ясували правоохоронці, сім`я дівчинки малозабезпечена, а її батько раніше був судимий. Увечері, коли сталося викрадення, А.Кабакова грала з сусідським 6-річним хлопчиком. Він став єдиним свідком події. За словами хлопчика, до них під`їдав мотоцикл з «люлькою», в якому були жінка і чоловік, а також дівчинка-підліток. Жінка спочатку хотіла схопити хлопчика, але той ухилився, і вона схопила трирічну Настю, кинула її в люльку, де сиділа дівчинка-підліток, і вони виїхали. Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (вбивство).