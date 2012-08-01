У Запоріжжі - африканська чума

У Запорізькій області зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням Головного управління ветеринарної медицини у Запорізькій області, 30 липня 2012 року в с. Комишуватка Приморського району Запорізької області в особистому господарстві було виявлено падіж свиней. З метою експертизи матеріал від загиблих тварин було направлено для дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарній експертизи.

У результаті дослідження виявлено, що тварини загинули від вірусу АЧС.

Наголошується, що ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.