У Запоріжжі - африканська чума
Завезли росіяни
У Запорізькій області зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.
Згідно з повідомленням Головного управління ветеринарної медицини у Запорізькій області, 30 липня 2012 року в с. Комишуватка Приморського району Запорізької області в особистому господарстві було виявлено падіж свиней. З метою експертизи матеріал від загиблих тварин було направлено для дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарній експертизи.
У результаті дослідження виявлено, що тварини загинули від вірусу АЧС.
Наголошується, що ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.