Під обвалами стін громадської вбиральні загинув 50-річний чоловік

Учора, 31 липня, в смт Глибока Чернівецької області 50-річний місцевий житель загинув під час обвалення опорних стін будівлі громадської вбиральні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

У повідомленні зазначається, що постраждалий скоротив відстань до будівельного майданчика, де проводилися роботи зі знесення цього об’єкта Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Прокуратурою Глибоцького району із залученням фахівців Управління Держгірпромнагляду проводиться дослідча перевірка за даним фактом. За її результатами буде прийняте рішення відповідно до норм чинного законодавства.