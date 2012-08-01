У Черкасах центр медсоцекспертизи позивається до журналістки

Комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» подав до суду позов до журналістки черкаського інтернет-видання НародUA Вікторії Кобиляцької.

Як повідомляє видання НародUA, позивач вимагає від суду стягнути з журналіста 20 тис. грн.

Як йдеться у публікації, «… причиною позову стала публікація «Влада робить людей інвалідами», у якій ішлося про велику кількість посадовців, що пішли на пенсію по інвалідності, та про те, що колишні чиновники перед виходом на пенсію масово «ішли в інваліди» заради збільшення пенсії».

«Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» просить суд покарати В.Кобиляцьку за псування ділової репутації комунального закладу, завдання моральної шкоди та вимагає від неї спростувати недостовірні, на їхню думку, відомості, які викладені в статті», повідомляє НародUA.

Також центр медико-соціальної експертизи позивається до міського голови Черкас Сергія Одарича та депутата Черкаської облради Любові Майбороди, яких журналіст цитувала у статті.

Крім того, відповідачем у справі є газета «Рідне місто Черкаси», котра передрукувала матеріал НародUA. Судове засідання призначене на 28 серпня.

Завдану мером Черкас моральну шкоду у центрі оцінили в 5 тис. грн. Натомість, мер не заперечує проти судового розгляду справи. «Я позитивно оцінюю судовий розгляд. Адже він допоможе розставити всі крапки над «і» в питаннях інвалідності, зокрема епідемії інвалідності серед держслужбовців у 2011 році», - зазначив С.Одарич.

Також 5 тис. грн комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» хоче стягнути із депутата Черкаської облради Л.Майбороди. «Я вважаю, що міський голова має створити депутатську комісію з перевірки обґрунтованості звинувачень МСЕК», - зазначила Л.Майборода.

З газети «Рідне місто Черкаси» центр вимагає стягнути 20 тис. грн.