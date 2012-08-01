Полтавщина: санстанція заборонила купання на 4-х пляжах

У Полтавській області санстанція заборонила купання на чотирьох пляжах області.

Про це йдеться у повідомленні Полтавської облСЕС.

За їх даними, через невідповідність нормативам якості води за мікробіологічними показниками заборонено купатися у Ворсклі, на пляжі Київського району Полтави; у Дніпрі, на центральному пляжі Кременчука; у річці Сухий Кагамлик, на пляжі району Молодіжний Кременчука; у річці Псел, на центральному пляжі Гадяча.

«У зв`язку з високою температурою повітря на більшості водоймищ області почав масово розвиватися планктон. Це призвело до цвітіння води і погіршення її кисневої забезпеченості», – зазначається у повідомленні облСЕС.