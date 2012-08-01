Сумщина: від вибуху боєприпасу часів війни загинула людина

У Тростянецькому районі Сумської області через вибух підривника від боєприпасу одна людина загинула, ще одну травмовано.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Сумській області, 31 липня до оперативно-координаційного центру теруправління МНСУ в області надійшло повідомлення про вибух, що стався в селі Грузьке Тростянецького району. За попередніми даними, в будівлі для сторожів місцевого ставка спрацював підривник від боєприпасу часів Великої Вітчизняної війни.

Внаслідок вибуху загинув 37-річний чоловік, іншого 38-річного чоловіка було тяжко травмовано. Постраждалого з численними пораненнями госпіталізовано до центральної районної лікарні. Цього ж дня його доправили до обласного центру.

Причини та обставини надзвичайної події з’ясовують правоохоронці.