На Івано-Франківщині облаштують дезбар’єри від африканської чуми

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк розпорядився облаштувати дезбар’єри від африканської чуми.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, для попередження занесення африканської чуми у свиней при в`їздах у райони облаштують дезбар`єри.

«Голова ОДА дав доручення керівникам райдержадміністрацій і ветеринарної служби впродовж двох днів облаштувати дезбар’єри при в’їздах у райони – з дизрозчином і суворим контролем з тим «аби, не дай Боже, ця біда не зайшла в область», - наголошує прес-служба.

М.Вишиванюк також доручив проводити роз’яснювальну роботу серед населення.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі зареєстровано захворювання свиней африканською чумою (АЧС). Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби вживаються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, які захворіли, гине.