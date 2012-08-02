У Криму через сильну зливу підтоплено житлові будинки

Учора ввечері в Чорноморському районі Криму внаслідок сильної зливи сталося підтоплення дощовими потоками 112 приватних житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, зокрема, підтоплено 86 будинків у с. Красна Поляна, 24 – в селі Внукове та 2 будинки у смт Чорноморське.

Рівень води після зливи в підтоплених будинках сягав від 0,2 до 1 м.

До відкачування води з будинків, розчистки дренажних систем та відведення води з присадибних ділянок залучено особовий склад та мотопомпи Головного територіального управління МНС в АР Крим і ДАТ „Чорноморнафтогаз”.

Станом на 7 год. 2 серпня підтоплених будинків немає. Залишаються підтопленими окремі присадибні ділянки та підвальні приміщення.

Жертв та постраждалих немає.