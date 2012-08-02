У Києві горіли Печерські пагорби

У центрі Києва зайнялися понад 250 квадратних метрів трави та сміття.

Працівники МНС протягом цілої ночі гасили вогонь, повідомляє ТСН.

Горіли Печерські пагорби за кілька десятків метрів від Аскольдової могили. На щастя, минулося без жертв. Пожежники працювали фактично в цілковитій темряві. Рятувальники кажуть, що пожежі можна було б уникнути, якби не кількаметрові купи сухої трави та сміття, які звозили саме сюди з різних частин столиці кілька років Саме надвисока температура на сьогодні є основною версією причини займання. Чи будуть притягувати до відповідальності винних за несанкціоноване звалище, у прокуратурі поки що не готові коментувати. Чекають висновків експертів МНС. По всій країні тільки минулої доби зафіксовано понад півтисячі таких надзвичайних ситуацій. І досі по всій державі зберігається п`ятий, найвищий, рівень пожежної небезпеки.

